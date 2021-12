PSV-coach Schmidt wil nu ook als koploper de winterstop in

PSV-coach Roger Schmidt was na de benauwde zege bij NEC (1-2) een tevreden man. “Na zestien wedstrijden hebben we 37 punten en dat is goed”, concludeerde de Duitse trainer voldaan. “Het is niet makkelijk om zo’n wedstrijd in te gaan. Je ziet dat de concurrentie punten verspeelt, en daar moet je op reageren. Dat is moeilijker dan het lijkt. Maar wij gaan altijd tot het uiterste en dat is een belangrijke reden waarom we nu eerste staan.”

Schmidt erkende dat PSV het zwaar had in Nijmegen. “De aanvallende oplossingen kwamen niet. Gelukkig ging het beter in de tweede helft. We hebben deze overwinning verdiend. Onze teamgeest en ons zelfvertrouwen zijn onze belangrijkste kwaliteiten. Maar we hebben nog ruimte om te ontwikkelen. Dat moeten we ook doen, want we willen blijven vechten en ook als koploper de winterstop ingaan.”

PSV speelt deze maand in de Eredivisie nog uit tegen RKC Waalwijk en thuis tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovense ploeg heeft 1 punt meer dan Ajax en Feyenoord.