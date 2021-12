Real Madrid noemt gebeurtenissen bij loting beschamend

Real Madrid heeft op de website ongenoegen geuit over de gang van zaken bij de loting van de Champions League. Wegens een fout werd de loting ongeldig verklaard, waarna de zestien clubs opnieuw aan elkaar werden gekoppeld.

Real Madrid werd aanvankelijk aan de Portugese club Benfica gekoppeld, terwijl bij de nieuwe loting het aanzienlijk hoger ingeschaalde Paris Saint-Germain uit de koker kwam als tegenstander. ‘Wat er met de loting gebeurde is beschamend. Het is heel opmerkelijk en moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd, aangezien miljoenen fans de loting volgden”, zei directielid Emilio ButragueƱo.

“Dat gezegd hebbende, we kijken met enthousiasme uit naar dit affiche, terwijl we ons bewust zijn van wat deze competitie betekent voor de club en onze fans. We zijn ons ook bewust van de moeilijke tegenstanders waarmee we te maken hebben en de kwaliteit van de spelers die ze hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat het team twee geweldige prestaties zal leveren en de twee wedstrijden spektakelstukken zullen worden voor de fans.”

Benfica is nu de tegenstander van Ajax, dat het eerst zou opnemen tegen Internazionale.