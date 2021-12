Tennisster Raducanu genomineerd als Britse sportpersoonlijkheid

Tennisster Emma Raducanu behoort tot de zes kandidaten om te worden gekozen tot sportpersoonlijkheid van het jaar in Groot-Brittanniƫ. De 19-jarige Britse, geboren in Canada, zorgde in september voor een daverende verrassing door als qualifier de US Open te winnen.

Raducanu begon als nummer 150 van de wereld aan het grandslamtoernooi in New York. Ze won tien partijen op rij en werd de eerste Britse grandslamwinnares in 44 jaar. Virginia Wade was de laatste in 1977 op Wimbledon. Raducanu schoot op de mondiale ranglijst omhoog naar de negentiende plek.

De Britten maken op hun sportgala geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, zoals in Nederland wel gebeurt. Zij kiezen een sportpersoonlijkheid van het jaar. Naast Raducanu zijn schoonspringer Tom Daley, bokser Tyson Fury, zwemmer Adam Peaty, voetballer Raheem Sterling en paralympisch wielrenster Sarah Storey genomineerd.

Max Verstappen behoort tot de zes genomineerden voor de prijs voor de mondiale ster van het jaar. De organiserende BBC maakte de namen van die kandidaten vorige week al bekend. Het Britse sportgala vindt zondag plaats.