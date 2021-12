Veldrijders met ‘alle troeven’ naar wereldbeker in Rucphen

De Nederlandse ploeg doet zaterdag met alle veldrijders van naam mee aan de wereldbeker in Rucphen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt daar zijn eerste cross van het seizoen. Bij de vrouwen staan onder anderen Marianne Vos, Lucinda Brand, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Fem van Empel aan de start.

“Natuurlijk ben je benieuwd hoe Mathieu ervoor staat in zijn eerste crossen van het seizoen, al zijn we gewend dat hij zich direct met de besten kan meten”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. “We staan met name in Rucphen met al onze troeven aan het vertrek.”

Bij afwezigheid van onder anderen Brand, Worst en Alvarado won de 19-jarige Van Empel zondag de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole. Brand behield de leiding in het wereldbekerklassement. De top 7 van dat klassement komt uit Nederland. Bij de mannen heeft de Belg Eli Iserbyt de leiding, gevolgd door drie landgenoten. Lars van der Haar is op de vijfde plaats de eerste Nederlander.

Bij de wereldbekerwedstrijd in Rucphen is vanwege de coronamaatregelen geen publiek toegestaan. Van der Poel doet een dag later in Belgiƫ ook mee aan de cross in Namen.