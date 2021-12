Verstappen dinsdag nog een keer de baan op in Abu Dhabi

Max Verstappen racet dinsdag opnieuw over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, de baan waarop hij zondag de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. De 24-jarige Nederlander komt in actie op de testdag van de Formule 1. Verstappen gaat daarna door naar Parijs, waar hij donderdag op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de bokaal voor de wereldkampioen krijgt.

Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigt dat de kopman van Red Bull dinsdag weer achter het stuur van de bolide kruipt. Bij de komende testdagen in Abu Dhabi kunnen de Formule 1-teams onder meer wennen aan de grotere banden waarmee ze volgend jaar gaan rijden.

Mercedes overweegt beroep aan te tekenen tegen de afgewezen protesten die het na de race had ingediend bij de stewards. Volgens de Duitse renstal heeft de wedstrijdleiding in de slotfase van de GP van Abu Dhabi niet volgens de regels gehandeld gedurende de safetycarfase. Verstappen haalde Lewis Hamilton tijdens de slotronde in en besliste daardoor het titelgevecht in zijn voordeel.

De Brit feliciteerde Verstappen direct na de race en gaf een korte reactie voor de camera, maar hield zich daarna stil. Normaal gesproken blikt de zevenvoudig wereldkampioen vaak op zijn sociale media nog terug op de race. Hamilton zou na de finish in de uitloopronde via de boordradio tegen zijn team hebben gezegd: “dit is gemanipuleerd, man”.

Ook vanuit Mercedes bleef het stil. De renstal heeft op de website zelfs nog geen verslag van de race gepubliceerd. “Hier zijn geen woorden voor”, schreef Mercedes kort na de finish op Twitter. Het team deelde vervolgens de uitspraken van de stewards en liet in een aparte verklaring weten de intentie te hebben in beroep te gaan. Mercedes heeft enkele dagen de tijd om dat te formaliseren.