Zwemmer Kamminga gaat ‘het beest loslaten’ op WK

Nog één toernooi, daarna kan zwemmer Arno Kamminga eindelijk even rust nemen. De 26-jarige Katwijker zwom de afgelopen maanden “meer races dan ooit”. Bij de wereldkampioenschappen kortebaan in Abu Dhabi wil de schoolslagspecialist zijn eerste WK-medailles pakken.

“Ik ga het beest loslaten, dat betekent dat ik voor goud ga”, zegt Kamminga vol bravoure. “Ik gun een ander niets. Ik wil mijn persoonlijke records verbeteren en als dat lukt, eindig ik vanzelf hoog in de uitslag.”

Onder leiding van coach Mark Faber heeft Kamminga de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Hij behoort nu op de schoolslag tot de wereldtop. Het resulteerde deze zomer op de Spelen van Tokio in twee zilveren medailles, op de 100 en 200 meter schoolslag. Op de erelijst van Kamminga prijken ook al diverse EK-medailles, maar op WK-niveau staat hij nog ‘droog’. Daar moet tussen 16 en 21 december verandering in komen in Abu Dhabi.

“Bij de laatste WK langebaan haalde ik niet eens de finale. Ik heb een enorme inhaalslag moeten maken”, aldus Kamminga. “Samen met Mark durf ik groot te dromen. We hebben heel hard gewerkt en ik kan nu geweldige dingen laten zien. We dromen van nog grotere en mooiere dingen.”

Over 2,5 jaar, op de Spelen van Parijs in 2024, wil hij Adam Peaty van de troon stoten. De Brit domineert al jaren op de schoolslag en prolongeerde in Tokio zijn olympische titel op de 100 meter. Terwijl Peaty na de Spelen op vakantie ging, een biografie uitbracht en meedeed aan een dansprogramma, lag Kamminga vrijwel constant in het water. Hij deed mee aan de International Swimming League en de EK kortebaan en pakte tussendoor de ene na de andere medaille in het wereldbekercircuit. “Hoe ik het volhoud? Ik vind zwemmen heel leuk, vooral als het goed gaat. Na de WK ga ik even op vakantie. Maar ik sta al te trappelen om begin januari weer te beginnen aan het langebaanseizoen. Want ik heb het mooiste leven dat er is.”

Kamminga is ervan overtuigd dat dit het moment is om Peaty te overtreffen. “Ik heb ongekend veel respect voor wat hij heeft gedaan, hoe hij grenzen heeft verlegd en hoe hij aan de top is gekomen én gebleven. Maar ik merk dat hij minder hongerig is dan voorheen. Op Instagram zag ik dat hij lekker op vakantie was in Dubai met zijn vrouw en kind. In het verleden moest bij hem alles wijken voor de sport; nu is het ‘veel’ in plaats van ‘alles’. Zijn prioriteiten zijn wat veranderd. Ik ben nu degene waarbij alles moet wijken om aan de top te komen. Dat is een fijne uitgangspositie. Ik wist al dat ik de afgelopen jaren dicht bij hem ben gekomen. Als ik in deze periode nóg een stapje maak, dan moet hij straks echt op het allerbeste van zijn kunnen zitten om nog van mij te winnen.”