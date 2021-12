Basketballer Curry heeft NBA-record driepunters bijna binnen

Basketballer Stephen Curry heeft nog één driepunter nodig om het record van Ray Allen in de NBA te evenaren. De 33-jarige vedette van Golden State Warriors gooide in de gewonnen uitwedstrijd tegen Indiana Pacers (102-100) vijf driepunters raak. Curry staat nu op een totaal van 2972, één minder dan Allen.

“Het is een tikkeltje surrealistisch dat ik nu op de drempel van dat record sta”, zei Curry, die tegen de Pacers slechts vijf van zijn vijftien pogingen van buiten de driepuntslijn zag slagen. “Ik geniet van het moment. Als ik iets de afgelopen wedstrijden heb geleerd, is het dat ik gewoon de schoten moet blijven doen waarvan ik denk dat ik ze kan maken.”

De Amerikaan, die in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA werd met de Warriors, erkent dat het aanstaande record voor de nodige afleiding zorgt. “Laten we eerlijk zijn: er wordt een flinke hype van gemaakt. En dat leidt toch wat af.”

Curry kan dinsdagavond in Madison Square Garden tegen New York Knicks het record van Allen evenaren én verbeteren. “Het gebeurt wanneer het gebeurt. Ik heb respect voor al die geweldige schutters in deze competitie. Ik ga er zo goed mogelijk van genieten, want ik aas hier al een tijdje op. De ‘Garden’ is een iconisch gebouw waarin al zoveel coole dingen zijn gebeurd. Het wordt heel leuk.”

De nu 46-jarige Allen speelde tussen 1996 en 2014 in de NBA. Hij werd kampioen met Boston Celtics en Miami Heat. Allen kwam in 1300 wedstrijden in de NBA tot 2973 driepunters. Curry staat op 788 duels.