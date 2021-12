Oostenrijk stuurt geen vertegenwoordigers naar Spelen in China

Oostenrijk stuurt geen hoge functionarissen naar de Olympische Spelen in Beijing. Bondskanselier Karl Nehammer zegt in een gesprek met de Duitse krant Die Welt dat er geen sprake is van een boycot, maar van een reactie op de strenge coronamaatregelen in China.

Nehammer wijst onder meer op de regel dat politici tijdens de Spelen geen sporters uit eigen land mogen ontmoeten. “Dan ontmoet ik liever onze atleten persoonlijk in Wenen”, citeert de krant. Hij zei verder “tegen een politisering van de Spelen” te zijn.

De Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Australiƫ hebben wel een diplomatieke boycot afgekondigd. Onder anderen ministers en andere vertegenwoordigers van deze regeringen zullen niet naar Beijing afreizen, maar hun sporters wel. Reden voor de boycot zijn mensenrechtenschendingen in het Aziatische land, bijvoorbeeld in de provincie Xinjiang.

China betreurt de boycotacties en heeft gezegd dat landen “onvermijdelijk een prijs gaan betalen voor hun wangedrag”. Volgens de regering misbruiken westerse landen de Spelen voor “politieke manipulatie”.