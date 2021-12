Verstappen tevreden met testdag en kijkt uit naar vakantie

Max Verstappen kijkt terug op een succesvolle testdag op het Yas Marina Circuit, waar hij zondag de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Nyck de Vries reed in Abu Dhabi de snelste ronde.

“Het voelde goed om weer achter het stuur te zitten en het was goed om de nieuwe banden te testen. Alles verliep soepel en er waren geen grote verrassingen met betrekking tot de banden, wat altijd positief is”, zei Verstappen.

“Volgend jaar verandert alles en zullen de auto’s heel anders zijn, dus het is goed om alvast wat informatie over de banden te hebben. Het was een goede dag vandaag, aan het einde van een heel lang maar uiteindelijk enorm mooi seizoen. Maar nu kijk ik er erg naar uit om een tijdje weg te blijven van het circuit.”

De Pirelli-banden zijn komend seizoen 18 inch, een stuk groter dan de banden van 13 inch waarmee werd gereden.

In totaal reed Verstappen 124 rondes in Abu Dhabi. Hij deed het rustig aan en klokte de zeventiende tijd. De beste tijd was van De Vries, reservecoureur bij Mercedes.