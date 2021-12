Basketballer Curry heeft NBA-record driepunters binnen

Stephen Curry mag zich de basketballer met de meeste driepunters in de NBA noemen. De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot in het gewonnen uitduel met New York Knicks (96-105) vijf keer vanaf afstand raak. Hij wierp een record van Ray Allen uit de boeken.

De inmiddels 46-jarige Allen liet in 1300 wedstrijden 2973 driepunters noteren. Curry heeft nu na 789 duels in de NBA 2977 driepunters achter zijn naam staan. “Dit is echt ongelooflijk”, jubelde de Amerikaan na de wedstrijd in Madison Square Garden. “Het is fantastisch om dit record hier te vestigen.”

Vervolgens ging Curry op de foto met de aanwezige Allen, die zijn loopbaan in 2014 beƫindigde.

Curry werd in 2015, 2017 en 2018 met de Warriors kampioen van de NBA. Hij werd tweemaal tot de meest waardevolle speler van het seizoen verkozen. Allen speelde tussen 1996 en 2014 in de NBA. Hij werd kampioen met Boston Celtics en Miami Heat.