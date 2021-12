Britse prins Charles slaat Hamilton tot ridder

De Britse prins Charles heeft autocoureur Lewis Hamilton tot ridder geslagen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst op Windsor Castle, waarbij ook de moeder van de zevenvoudig wereldkampioen aanwezig was.

Hamilton kreeg vorig jaar al te horen dat hij zou worden geridderd. Maar vanwege corona werd het feestelijke moment uitgesteld. Hamilton verloor zondag de wereldtitel aan Max Verstappen, die hem in de laatste ronde van een zinderende race voorbijsnelde.

Hamilton feliciteerde Verstappen direct na de race, maar zijn team Mercedes protesteerde tegen de uitslag. Stewards wezen de protesten af, maar de Duitse renstal kan nog in beroep gaan. Verstappen wordt donderdag tijdens een gala van de internationale autosportfederatie FIA gehuldigd. De bedoeling is dat Mercedes dan wordt onderscheiden als beste ploeg van dit seizoen in de Formule 1. Het is onduidelijk of Mercedes het gala gaat bijwonen.

De 35-jarige Hamilton is na Jackie Stewart, Stirling Moss en Jack Brabham de vierde autocoureur die zich nu ‘Sir’ mag noemen.