Duitse handbalvrouwen willen verder met bondscoach Groener

De Duitse handbalvrouwen willen verder met de Nederlandse bondscoach Henk Groener. De overkoepelende handbalfederatie liet dat weten na de voor het land tegenvallende uitschakeling in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. “Ik blijf erbij dat hij de juiste man op de juiste plek is”, zei bondsvoorzitter Andreas Michelmann.

Duitsland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door gastland Spanje en wacht nu al sinds 2007 op een WK-medaille. Het contract van Groener loopt in april af. De Duitse handfederatie vindt dat continu├»teit in de trainersstaf belangrijk is. “We hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn. Er is geen aanleiding tot ingrijpende maatregelen.”

Eerst volgt wel een uitvoerige analyse van het WK door alle betrokkenen. Groener wilde zich tegenover het Duitse persbureau DPA niet uitlaten over zijn toekomst. Mogelijk wordt in februari een definitieve beslissing genomen.

Nederland slaagde er op het WK niet in de kwartfinales te bereiken. Oranje was de titelverdediger.