Geen auto’s van Mercedes op fotomoment van autosportgala FIA

Mercedes stelt geen auto’s beschikbaar voor de traditionele foto in de aanloop naar het gala van de internationale autosportfederatie FIA van donderdag, waar Max Verstappen zijn trofee voor de wereldtitel in de Formule 1 ontvangt. Dat meldden meerdere media op basis van anonieme bronnen.

Voorafgaande aan het jaarlijkse gala wordt altijd een foto gemaakt met alle auto’s van deelnemende ploegen aan verschillende competities. Mercedes zou nu hebben besloten om geen bolide uit de Formule 1 en Formule E te sturen. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de ontknoping van de laatste race van zondag in Abu Dhabi, waarin Verstappen in de laatste ronde naar de wereldtitel racete.

Mercedes tekende na de race protest aan tegen de uitslag van de laatst Grand Prix van het seizoen, waarin Hamilton lang onbedreigd leek af te stevenen op zijn achtste wereldtitel. Maar de Brit raakte een voorsprong van 12 seconden kwijt nadat de safetycar op de baan kwam na een crash van de Canadees Nicholas Latifi. Zo kon Verstappen in de laatste ronde alsnog toeslaan.

Mercedes was het oneens met de beslissing om de vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden voor de safetycar uit te sturen. Het Duitse team pleitte er voor om de klassering in de race na de voorlaatste ronde aan te houden voor de einduitslag. Hamilton reed toen nog voor Verstappen. De stewards hadden eerder al het protest tegen een vermeende inhaalactie van Verstappen achter de safetycar van tafel geveegd.

Mercedes zei na de afgewezen protesten nog te overwegen of het in beroep zou gaan. Sindsdien heeft de Duitse renstal niets meer van zich laten horen. Tijdens het FIA-gala wordt Verstappen niet alleen gehuldigd als wereldkampioen. Hamilton en Valtteri Bottas hebben met Mercedes de titel voor de constructeurs gewonnen, als beste team van het seizoen in de Formule 1. De Nederlander Nyck de Vries werd met Mercedes kampioen in de Formule E.