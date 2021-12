Hassan voor derde keer Nederlands atlete van het jaar

Sifan Hassan is voor de derde keer op rij gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. Dat gebeurde tijdens het Atletiekgala, dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal werd gehouden.

Hassan was afgelopen zomer de grote ster op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze goud won op de 10.000 en 5000 meter en brons op de 1500 meter. Niet eerder combineerde een atlete deze drie loopafstanden op een groot kampioenschap. Ook verbeterde de 28-jarige atlete tijdens de FBK Games het wereldrecord op de 10.000 meter, hoewel ze het twee dagen later alweer kwijt was.

Hassan werd eerder dit jaar al gekozen tot Europees atlete van het jaar. Ze stond ook voor de derde keer op rij op de shortlist voor de verkiezing van beste atlete van de wereld, maar ze zag die prijs naar de Jamaicaanse sprintvedette Elaine Thompson-Herah gaan.

Hassan is ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar, samen met shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten. Op woensdag 22 december is op het Sportgala de verkiezing. Hassan werd in 2019, toen het Sportgala voor het laatst werd gehouden, voor de eerste keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.