IOC: meeste landen doen niet mee aan diplomatieke boycot

Verreweg de meeste van de negentig landen die deelnemen aan de Winterspelen van Beijing doen niet mee aan een politieke boycot van het evenement. Dat is de conclusie van Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. “Een absolute meerderheid stuurt een delegatie naar China”, zegt de Duitser.

Tot de landen die zijn overgegaan tot de boycot behoren invloedrijke sportnaties als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië. Ze protesteren hiermee tegen het voortdurend schenden van de mensenrechten in China. Van een sportieve boycot is geen sprake; de atleten uit de betreffende landen zijn in februari gewoon van de partij.

“Dat is het belangrijkste”, zei Bach voor de Duitse televisie. “Alle atleten gaan naar Beijing. Verder verwacht ik dat meer dan tachtig landen ook een diplomatieke afvaardiging sturen.” Het IOC liet al eerder weten in deze politieke kwestie geen standpunt in te nemen.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de Olympische Spelen”, vervolgde Bach. “Verwachtingen dat wij een politiek systeem kunnen veranderen zijn overdreven. Wij kunnen ook niet met één evenement iets bereiken waar de internationale politiek al decennia niet in slaagt. Als wij ons in dit soort discussies zouden gaan mengen haken mogelijk veel landen af. Dat zou grote gevolgen voor het evenement kunnen hebben.”