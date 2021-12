IOC-voorzitter Bach belooft verbeteringen na kritiek sporters

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft na kritiek van verscheidene sporters op de Chinese organisatie bij recente olympische testevents verbeteringen beloofd richting de Winterspelen in februari in Beijing. “Het is onze taak om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor de beste atleten ter wereld. Er moesten diverse dingen worden verbeterd en dat is inmiddels gebeurd”, verzekerde Bach.

De IOC-preses erkende dat het zeer strikte anticoronabeleid van de Chinese autoriteiten tot enkele problemen heeft geleid. “De wachttijden op het vliegveld zijn inmiddels verkort, niemand hoeft nog te wachten op de uitslag van een coronatest en ook op transportgebied zijn verbeteringen aangebracht”, aldus Bach.

Onder anderen viervoudig olympisch rodelkampioene Natalie Geisenberger uit Duitsland was onlangs behoorlijk ontevreden over de omstandigheden in Beijing. Ze werd ten onrechte aangemerkt als een nauw contact van mensen die bij aankomst vanuit Frankfurt positief bleken te zijn. Daardoor moest Geisenberger op haar hotelkamer in quarantaine, terwijl ze meerdere keren negatief had getest. De Duitse sportheldin liet daarop weten dat ze nu twijfelde aan deelname aan de Winterspelen.

Andere Duitse rodelaars deden eveneens hun beklag over hun behandeling in China en Bach gaf toe dat er ook negatieve reacties van andere sporters, onder wie skiërs, waren na afloop van olympische testevents. “Het zal allemaal anders en beter zijn tijdens de Winterspelen”, beloofde de IOC-topman.