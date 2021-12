Para-atleten Van Rhijn en Van Weeghel erelid Atletiekunie

Para-atleten Marlou van Rhijn (30) en Kenny van Weeghel (41) zijn tijdens het digitale Atletiekgala benoemd tot erelid van de Atletiekunie. Voorzitter Eric van der Burg overhandigde de bijbehorende onderscheiding.

Van Rhijn is drievoudig paralympisch kampioene en was jarenlang de snelste vrouw ter wereld op beenprotheses. Bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 pakte Van Rhijn, bijgenaamd ‘Blade Babe’, zilver (100 meter) en goud (200 meter). Vier jaar later in Rio was Van Rhijn op beide afstanden de beste. De atlete uit Monnickendam veroverde in haar carrière vijf wereldtitels en ook vijf Europese titels. Ruim twee maanden voor de Paralympics in Tokio beëindigde ze haar carrière.

Van Weeghel zette na de Paralympics in Tokio een punt achter zijn loopbaan. Hij deed in Japan voor de zesde keer mee aan de Paralympische Spelen. De wheeler vergaarde zes paralympische medailles in zijn atletiekloopbaan; twee keer goud op de 400 meter, zilver op de 400 meter en 200 meter en twee keer brons op 100 meter.