Verstappen met oranje fakkels onthaald bij fabriek Red Bull

Max Verstappen is met oranje fakkels onthaald bij de fabriek van Red Bull Racing in het Engelse Milton Keynes. De wereldkampioen in de Formule 1 werd in een oranje sportauto van Honda naar de fabriek gereden.

Langs de weg hadden honderden mensen zich verzameld. Zij applaudisseerden en sommigen hadden een oranje fakkel in de hand. “Er staat iets te gebeuren in Milton Keynes. De nieuwe wereldkampioen verwelkomen”, schreef Red Bull bij de video van de ontvangst.

Bij het uitstappen werd Verstappen opgewacht door teambaas Christian Horner en technisch directeur Adrian Newey. “Wow, dit is geweldig”, zei de 24-jarige Verstappen over zijn onthaal.

Verstappen reist nu af naar Parijs voor het gala van de internationale autosportfederatie FIA, waar hij zijn trofee in ontvangst zal nemen.

Milton Keynes is een stad op zo’n 80 kilometer ten noordwesten van Londen.