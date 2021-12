WK darts van WDF in Lakeside uitgesteld

Het WK darts van de World Darts Federation in Engeland is met drie maanden uitgesteld. Het wereldkampioenschap van de WDF zou van 1 tot en met 9 januari plaatsvinden in de Lakeside in Frimley Green. Het toernooi vindt nu van 2 tot en met 10 april plaats.

Tot voor kort werd het WK in de Lakeside georganiseerd door de BDO, de British Darts Organisation. Die bond werd in 2020 opgeheven. Raymond van Barneveld won het WK van de BDO vier keer.

“Reizen wordt steeds moeilijker en met zoveel spelers die van ver weg moeten komen, is het essentieel voor de WDF en de aangesloten landen dat ze nog steeds kunnen meedoen aan wat echt een mondiaal kampioenschap is. We hopen dat we met dit besluit de dromen van onze spelers overeind hebben gehouden”, aldus de WDF.

Het WK darts van dartsorganisatie Professional Darts Corporation, waarbij de beste darters zijn aangesloten, begint woensdagavond.

Engeland heeft te maken met een snel stijgend aantal coronabesmettingen. Afgelopen etmaal werden er in het Verenigd Koninkrijk bijna 80.000 nieuwe besmettingen gemeld.