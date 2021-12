De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi op de 4×100 meter vrije slag net naast een medaille gegrepen. Het viertal van Oranje finishte in een tijd van 3.28,86. Namens Nederland kwamen Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen, Kim Busch en Kira Toussaint in actie.

Het WK-goud ging naar Verenigde Staten en Canada. Beide teams finishten in een tijd van 3.28,52. Het brons was voor Zweden, dat 0,06 seconde sneller was dan Nederland met een eindtijd van 3.28,80.

De Nederlandse vrouwenploeg had zich donderdagochtend als eerste geplaatst voor de finale. Oranje klokte in de kwalificatie een tijd van 3.31,39. Tessa Giele nam in de voorronde de plaats in van Toussaint.