FIA-voorzitter Todt: Verstappen heeft gekregen wat hij verdient

Jean Todt, de scheidend voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, heeft Max Verstappen in Parijs een ware wereldkampioen genoemd in de Formule 1. “Hij heeft gekregen wat hij verdient”, zei hij enkele uren voor het prijzengala van zijn organisatie. “Hij heeft een geweldig seizoen gehad.”

Volgens Todt is het menselijk dat er vooral naar de gebeurtenissen afgelopen zondag in de laatste ronde van de Grote Prijs van Abu Dhabi wordt gekeken. “Het klopt dat Max heel veel geluk heeft gehad in die laatste ronde. Maar je moet naar het hele seizoen kijken. Was hij fortuinlijk in Silverstone? In Azerbeidzjan, in Boedapest? Dat was hij niet. Uiteindelijk gaat het om het hele seizoen. Ik lees vaak dezelfde uitspraak van Max: het is wat het is. Daar heeft gelijk in.”

Mercedes, de renstal van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, is nog altijd boos over de afloop van de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Het Duitse team voelt zich bestolen door wedstrijdleider Michael Masi, die in de laatste rondes met enkele beslissingen een bepalende rol speelde in de titelstrijd. Niet Hamilton, maar Verstappen pakte daardoor de wereldtitel. Mercedes besloot donderdag af te zien van een beroepszaak, waardoor de eindstand in de WK-strijd nu definitief is.