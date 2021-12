Geen Olympische Spelen voor Nederlandse curlingploeg

De Nederlandse curlingmannen ontbreken begin volgend jaar op de Olympische Spelen in Beijing. De curlers verloren op het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden ook hun voorlaatste groepswedstrijd, tegen het favoriete Noorwegen: 5-8. De Noren kwalificeerden zich daardoor ongeslagen voor de Winterspelen.

Oranje won op het toernooi in de Elfstedenhal pas twee wedstrijden, van Duitsland (6-5 na verlenging) en Tsjechië (7-4). De overige vijf partijen gingen verloren. De curlingploeg sluit het OKT donderdagavond af tegen het eveneens uitgeschakelde Zuid-Korea.

Noorwegen won alle acht wedstrijden in Leeuwarden en is daarom in februari van de partij in Beijing. De nummers 2, 3 en 4 van het OKT strijden vrijdag en zaterdag in de play-offs om de laatste twee tickets.

Na het teleurstellend verlopen EK van vorige maand in Lillehammer, waar Oranje degradeerde uit de A-divisie, hoopte de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt in eigen land wel te kunnen verrassen. Met Wouter Gösgens als skip verliep het OKT echter teleurstellend voor de curlers.