Kamminga, Toussaint en De Waard naar zwemfinales op WK kortebaan

Arno Kamminga heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag. Kira Toussaint en Maaike de Waard bereikten de finale op de 100 meter rugslag. Beide finales zijn vrijdag.

Kamminga zette in zijn halve finale de beste tijd neer met 56,41 seconden. De zwemmer die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won op de 100 en 200 meter, was nipt sneller dan de Amerikaan Nic Fink (56,48).

In de series donderdagochtend was hij met 56,19 sneller geweest en ook 1 honderdste van een seconde sneller dan Ilja Sjimanovitsj uit Belarus. Die plaatste zich donderdagmiddag als derde voor de finale met 56,54.

Kira Toussaint plaatste zich met 56,05 als tweede voor de finale van de 100 meter rugslag. Ze moest in haar halve finale alleen de Zweedse Louise Hansson (55,85) voor laten. Maaike de Waard eindigde daarachter als derde in 56,72, dat was in totaal goed voor de zevende tijd.

Toussaint werd vorige maand Europees kampioen op de 50, 100 en 200 meter rugslag.