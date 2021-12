Kramer hoopt bij olympisch kwalificatietoernooi op die goede dag

Schaatser Sven Kramer hoopt zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vanaf tweede kerstdag te plaatsen voor zijn vijfde Olympische Spelen. Maar zeker van zijn zaak is de viervoudig olympisch kampioen allerminst na een mislukt voorseizoen. “Ik kan nu stoere uitspraken doen, maar we gaan het gewoon doen”, zegt de 35-jarige Fries.

Zelf kan de schaatser van Jumbo-Visma ook niet precies inschatten hoe het straks zal gaan op het OKT. “Iedereen weet dat het bij mij een beetje fragiel is. Ik kan op sommige momenten heel hard schaatsen en op sommige momenten is het gewoon niet goed genoeg. Ik ga proberen mijn beste race van het jaar te rijden en hoop dat dat genoeg is.”

Kramer liet na een teleurstellend optreden op de eerste wereldbeker in het Poolse Tomasz√≥w Mazowiecki de daaropvolgende internationale wedstrijden lopen en koos voor een andere voorbereiding. De schaatser reed enkele marathons en ging op trainingskamp naar het Italiaanse Collalbo. “Ik heb best een goed trainingsblok kunnen draaien, maar de vraag is hoe het straks zal gaan op het OKT.”

In die aangepaste voorbereiding zijn momenten geweest waar Kramer de bevestiging heeft gekregen dat het er nog in zit. “Ergens diep van binnen heb ik de heilige overtuiging dat het kan”, zei hij tijdens een digitaal persmoment. “Dat is geen gevoel tegen beter weten in. Anders was ik hier nu ook niet geweest”, zegt hij.

Kramer werd in het voorjaar geopereerd aan zijn rug en zegt daar nog altijd baat bij te hebben. “Dat neemt niet weg dat de operatie nog maar kortgeleden was. We wisten dat we daarmee een risico namen. Ik hoop dat straks een keer alles op zijn plek valt.”

Bij de gedachte dat het misschien wel niet lukt om zich te plaatsen, wil hij nog niet te veel stilstaan. “Dat zou eventueel kunnen, maar daar ga ik in eerste instantie niet van uit.” Hij wil het ook niet zo zwart-wit zien dat als het niet lukt hij dan zijn laatste race heeft gereden. “Eerst 12,5 ronden knetterhard rijden.”

Op de ploegachtervolging is Kramer ook nog altijd een vaste waarde. Na de teleurstellende 5000 meter in Polen reed hij met de ploeg wel naar de zege in de wereldbeker, maar op een selectie voor de ploeg wil hij absoluut niet vooruitlopen. “Ik ga naar de Spelen als ik van waarde ben en het verschil kan maken. Zowel op de 5000 meter als op de team pursuit. Als de bondscoach denkt dat hij mij nodig heeft op de team pursuit, zal ik er zijn en zal ik ook van waarde zijn. Maar ik ben topsporter in hart en nieren en ik hoef geen cadeautjes.”