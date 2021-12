Mercedes feliciteert Verstappen en Red Bull

Vier dagen na de controversiële ontknoping van het Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen alsnog officieel felicitaties gekregen van het Mercedes-team. In een verklaring schrijft de Duitse renstal “oprecht respect” te hebben voor de prestaties dit seizoen van de Nederlandse coureur en diens Red Bull-team.

“Je hebt dit gevecht om de wereldtitel in de Formule 1 werkelijk episch gemaakt”, aldus Mercedes. “Max, we feliciteren jou en je hele team. We kijken ernaar uit om het volgend seizoen weer tegen je op te nemen op de baan.”

Verstappen veroverde zondag in Abu Dhabi de wereldtitel, na een krankzinnig slot van de race. Hij passeerde Mercedes-kopman Lewis Hamilton in de laatste ronde en besliste daardoor de strijd om de wereldtitel in zijn voordeel. Mercedes diende na de race tevergeefs protest in bij de stewards over de gang van zaken en dreigde daarna in beroep te gaan. Het Duitse team, dat voor het achtste jaar op rij de wereldtitel bij de constructeurs veroverde, besloot donderdag om daarvan af te zien.

Verstappen had eerder per sms wel al een felicitatie gekregen van teambaas Toto Wolff van Mercedes. “Hij wenste me geluk met een mooi seizoen en voegde eraan toe dat ik het verdiende om te winnen. Dat is erg aardig van hem”, aldus de Nederlander, die na de race ook werd gefeliciteerd door zijn rivaal Lewis Hamilton en diens vader. “Dat bewijst dat we respect voor elkaar hebben.”

Mercedes hield zich in de dagen na de race stil. De renstal meldde niets via de sociale media, zelfs niet over het behalen van de WK-titel bij de constructeurs. In de verklaring van donderdag staat daar alsnog iets over. “Acht wereldtitels op rij bij de constructeurs, een unieke prestatie. Het is geweldig. Jullie zijn geweldig”, aldus Mercedes tegen alle medewerkers. Het team bedankte ook de coureurs Hamilton (“je bent de grootste coureur in de historie van de Formule 1”) en de naar Alfa Romeo vertrekkende Valtteri Bottas. “Bedankt voor je grote bijdrage aan onze motorsporthistorie.”