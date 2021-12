Schoonspringster Jansen ontbreekt op WK vanwege zwangerschap

Schoonspringster Inge Jansen ontbreekt volgend jaar op de WK in de Japanse stad Fukuoka. De 27-jarige Limburgse, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio verraste door vijfde te worden op de 3-meterplank, is zwanger en verwacht in juni haar eerste kind. “Het WK is in mei, dus dat wordt lastig te combineren”, zegt Jansen met een knipoog.

De Europees kampioene van 2019 wil na de geboorte haar topsportcarrière hervatten. Jansen hoopt in 2024 mee te doen aan de Spelen van Parijs, ook om dan wel voor volle tribunes te kunnen springen. In Tokio waren alle tribunes leeg vanwege het coronavirus.

Bij de WK van 2023 in Doha kan Jansen zich kwalificeren voor de Spelen. “Tegen die tijd hoop ik weer op mijn niveau van de laatste jaren te zitten. Natuurlijk kun je nooit voorspellen hoe je lichaam van een zwangerschap en geboorte herstelt. En misschien is het in de praktijk voor mij niet te doen om topsport en het moederschap te combineren. Maar zoals ik er nu in sta, ga ik het zeker proberen.”