Verstappen enkele uren voor FIA-gala: ik heb echt slaap nodig

Max Verstappen gaf het enkele uren voor het begin van het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs eerlijk toe. “Ik heb echt slaap nodig”, grinnikte de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De kopman van Red Bull beaamde tijdens de gebruikelijke persbijeenkomst dat het heel goed klinkt als hij wereldkampioen wordt genoemd.

“Maar de lange reis die naar de wereldtitel heeft geleid, maakt me emotioneler. Al die jaren, al die uren die eraan vooraf zijn gegaan. Het is geweldig dat we dit hebben bereikt. Het is een heel lang en zwaar seizoen geweest. En inderdaad, de afgelopen vier dagen waren eveneens intens. Ik heb echt slaap nodig.”

Verstappen neemt donderdagavond in Parijs de bokaal voor de wereldkampioen in ontvangst. Ook de kampioenen in andere klasses worden gehuldigd, onder wie Nyck de Vries, die met Mercedes de wereldtitel veroverde in de Formule E.

Mercedes krijgt een trofee als winnaar van het WK voor constructeurs in de Formule 1. De Duitse renstal laat zich in de Franse hoofdstad vertegenwoordigen door technisch directeur James Allison. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff laten de feestelijke avond aan zich voorbijgaan.

De twee kopstukken van het toonaangevende raceteam zijn nog altijd boos over de afloop van de slotrace van het seizoen zondag in Abu Dhabi. Mercedes voelt zich bestolen door wedstrijdleider Michael Masi, die in de laatste rondes met enkele beslissingen een bepalende rol speelde in de titelstrijd. Niet Hamilton, maar Verstappen pakte daardoor de wereldtitel.

Mercedes maakte donderdagochtend niettemin bekend af te zien van een beroepszaak tegen de gang van zaken in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerder al werden twee protesten door de dienstdoende stewards in Abu Dhabi afgewezen. “Niemand wil het WK in de rechtszaal winnen”, gaf Wolff te kennen.

Door het besluit van Mercedes om geen juridische stappen meer te ondernemen, was de eerste wereldtitel voor Verstappen vier dagen na de laatste seizoensrace eindelijk een vaststaand feit. “Je moet een nederlaag kunnen accepteren, hoeveel pijn het ook doet. Ik denk dat daar wel een verschil in zit tussen de twee teams”, concludeerde Verstappen nuchter.