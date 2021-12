Zwemmers Kroon en Steenbergen naar finales op WK kortebaan

De zwemmers Luc Kroon en Marrit Steenbergen hebben zich op de eerste dag van de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van respectievelijk de 400 en 200 meter vrije slag. Kroon zette in de series met 3.39,17 de vierde tijd neer. Steenbergen plaatste zich met 1.54,70 op het nippertje voor de strijd om de medailles in het 25 meterbad.

Zowel Kroon als Steenbergen zwemt donderdagavond de finale. Ze zijn beiden Europees kampioen op hun afstand. Kroon pakte vorige maand bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 400 vrij in 3.38,33. Steenbergen zegevierde in de Russische stad op de 200 vrij in 1.52,75.

Arno Kamminga plaatste zich als eerste voor de halve finales van de 100 school. Kamminga, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won op de 100 en 200 meter, zette met 56,19 seconden de beste tijd neer. Hij was 1 honderdste van een seconde sneller dan Ilja Sjimanovitsj uit Belarus. Bij de EK in Kazan moest Kamminga zich tevredenstellen met brons en zilver op respectievelijk de 100 en 200 meter schoolslag.