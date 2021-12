Badmintonner Caljouw strandt in kwartfinale van WK

Badmintonner Mark Caljouw is er niet in geslaagd een medaille te winnen op het WK in het Spaanse Huelva. De 26-jarige Nederlander leed in de kwartfinale een vrij kansloze nederlaag tegen Srikanth Kidambi uit India (21-8 21-7).

Caljouw stond nog nooit eerder in een kwartfinale van een WK. Hij klopte donderdag in de derde ronde de Canadees Brian Yang (22-20 21-12). Hij rekende daarvoor af met de Fin Kalle Koljonen (14-21 22-20 21-11) en Indiƫr Sai Praneeth Bhamidipati (17-21 21-7 21-8).

Caljouw was afgelopen zomer ook actief op de Olympische Spelen in Tokio. Hij strandde daar in de achtste finales.