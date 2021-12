De Nederlandse zwemploeg heeft bij de WK kortebaan in Abu Dhabi zilver gewonnen op de 4×50 meter vrije slag. Jesse Puts, Thom de Boer, Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint kwamen tot 1.28,62 en waren daarmee net wat langzamer dan Canada (1.28,55). Het brons ging naar de zwemmers uit Rusland.

Nadat openingszwemmer Puts aan de beurt was geweest, greep De Boer de leiding. Kromowidjojo bouwde die voorsprong als derde zwemster uit zodat Toussaint met een marge kon beginnen. Op de laatste 25 meter kwam de Canadese Margaret MacNeil echter net voorbij.

“We wilden goud, maar hadden geen rekening met Canada gehouden”, reageerden de zwemmers na afloop.

Eerder op de dag hadden de Nederlandse zwemsters al brons gegrepen op de 4×50 meter wisselslag. Toen kwamen Toussaint en Kromowidjojo in actie met Kim Busch en Maaike de Waard.

“Ik heb vooral mijn eigen en een supergoede splittijd gezwommen (de snelste van 22,85) en dat was goed voor een hele mooie bronzen medaille”, zei Kromowidjojo.

Toussaint was ook heel blij met haar allereerste WK-medaille. “We hebben het fantastisch gedaan met de ploeg. Vanuit baan 1 brons winnen, is supermooi”, aldus de zwemster die later net als Kromowidjojo nog zilver pakte op de gemengde estafette.