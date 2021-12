Hamilton dreigt te worden bestraft voor mijden autosportgala FIA

Lewis Hamilton kan mogelijk bestraft worden voor zijn afwezigheid op het gala van de autosportfederatie FIA. De net verkozen nieuwe FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zei dat ernaar gekeken moet worden of er regels zijn overtreden. “Als er een overtreding is begaan, dan is daar geen excuus voor”, zei Sulayem.

Hamilton en zijn teambaas Toto Wolff bij Mercedes lieten verstek gaan bij het gala van de FIA in Parijs. Wolff sloeg de feestelijke afsluiting van het seizoen over, naar eigen zeggen uit loyaliteit met Hamilton en uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Daar pakte Max Verstappen de wereldtitel door Hamilton nog te passeren nadat een safetycar-situatie in de laatste ronde was opgeheven.

De regels van de Formule 1 schrijven voor dat de coureurs die als eerste, tweede en derde zijn geƫindigd in het kampioenschap aanwezig moeten zijn tijdens de prijsuitreiking van de FIA. Het is niet bekend wat voor straffen er kunnen volgen. De Finse Mercedescoureur Valtteri Bottas, die derde was geworden, was wel aanwezig op het gala.

“Uiteindelijk zijn de regels de regels”, zei Sulayem. “Die zijn er om waar nodig verbeterd te worden, maar we zullen moeten kijken of er een overtreding is begaan. Het moet ons er echter ook niet van weerhouden om te zorgen dat kampioenen zich goed blijven voelen in de sport.”