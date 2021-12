KNSB: grootste kansen op 1000m mannen en lange afstanden vrouwen

De schaatsbond KNSB acht de kans op goud bij de Olympische Spelen in Beijing het grootst op de 1000 meter bij de mannen én de lange afstanden en massastart bij de vrouwen. Deze afstanden staan bovenaan in de selectievolgorde die de bond heeft bekendgemaakt voorafgaand aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Aan de hand van de gepubliceerde selectievolgorde worden de startplekken die Nederland heeft voor de Spelen in Beijing verdeeld na het OKT, dat wordt gehouden van 26 tot en met 30 december. De KNSB gaat ervan uit dat Nederland het maximale aantal van negen startplekken heeft bij zowel de mannen als de vrouwen. Dit krijgt de bond op 24 december definitief te horen.

Bij de mannen volgen in de selectievolgorde na de winnaar van de 1000 meter op het OKT de winnaars op de 5000 meter en de 1500 meter. Dan komt de nummer 2 op de 1000 meter en de winnaar op de 10 kilometer. De winnaar van de 500 meter staat pas op de achtste plaats in de selectievolgorde. De nummer 2 op de 5000 meter pas op de elfde plaats. Die en ook de nummer 3 op de 5000 meter zijn er afhankelijk van dat meerdere plaatsen boven hen in de volgorde door dezelfde schaatsers worden ingenomen.

Bij de vrouwen wordt de kans op goud het grootste geacht op de 5000 meter, de massastart en de 3000 meter, onder meer vanwege de goede uitslagen van Irene Schouten in de wereldbekerwedstrijden. Daarna volgen de plaats voor de nummer 2 op de 3000 meter en dan pas de winnaars op de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter.

De uitslagen van het OKT vormen de basis, maar de selectiecommissie bekijkt ook nog of zij gebruikmaakt van de bevoegdheid om schaatsers aan te wijzen. In de reglementen is ruimte voor drie aanwijsplekken per sekse. Die kunnen onder meer nodig zijn om de ideale achtervolgingsploeg of het sterkste duo voor de massastart samen te stellen.

Voordat de selectievolgorde definitief is vastgesteld, heeft de selectiecommissie langebaan overleg gevoerd met coaches van de topteams en overige betrokken ploegen. “Dat overleg verliep zonder ruis, het was constructief en goed, zoals alle ploegen zich ook uitstekend hebben ingezet om dat maximumaantal olympische startbewijzen binnen te halen. Daar ben ik blij mee en trots op”, lichtte technisch directeur Rémy de Wit toe.

De ploegen hebben de commissie bij de bevestiging van de selectievolgorde ook complimenten gegeven voor hoe de procedure is aangepakt, meldde de technisch directeur. Na het bekendmaken van de selectievolgorde voor de Spelen van Pyeongchang in december 2017 stapte toenmalig Team Clafis van coach Jillert Anema nog naar de geschillencommissie van de KNSB, omdat het team het niet eens was met de volgorde die was aangekondigd. De geschillencommissie ging daar toen niet in mee.