Nadal treft Murray bij rentree op tennisbaan

De Spaanse tennisser Rafael Nadal maakt vrijdag zijn rentree op de tennisbaan. De 35-jarige twintigvoudig grandslamwinnaar treft de Brit Andy Murray in een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Nadal stond vier maanden aan de kant met een slepende voetblessure en speelde zijn laatste partij in augustus in het ATP-toernooi van Washington.

Murray, die donderdag zijn landgenoot Dan Evans versloeg met 6-3 6-2, zei uit te zien naar de confrontatie met Nadal. De 34-jarige drievoudig grandslamwinnaar speelde meer dan vijf jaar geleden voor het laatst tegen de Spanjaard. “Dat is behoorlijk lang geleden. Het laat zien dat ik met blessures heb geworsteld in de afgelopen jaren en dat hij meer recent ook zo zijn fysieke problemen heeft gekend. Ik zie ernaar uit, hopelijk kunnen we als twee ‘oudjes’ er nog een mooie partij van maken.”