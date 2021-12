Skeletonster Bos houdt na tiende plaats leiding in wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos is bij de vijfde wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg als tiende geëindigd. De zege ging naar de Duitse Tina Hermann, die de Italiaanse Valentina Margaglio en Julia Kanakina uit Rusland voorbleef.

Bos blijft wel aan de leiding in het wereldbekerklassement. Ze heeft 965 punten. Hermann is wel dichterbij gekomen met 948 punten. De Russin Elena Nikitina staat derde met 938 punten.

Bos kwam tot de twaalfde tijd in de eerste run met 1.00,53. In de tweede run was ze met 59,91 wel een stuk sneller. Daarmee kon ze nog twee plaatsen goedmaken en daardoor eindigde ze als tiende met een totaal van 2.00,44. Daarmee was ze 1,41 seconde langzamer dan Hermann.