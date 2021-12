Van Zundert naar EK kunstrijden in Estland

Lindsey van Zundert doet voorafgaande aan de Olympische Winterspelen eerst nog mee aan de Europese kampioenschappen kunstrijden. De schaatsbond heeft de 16-jarige kunstschaatsster uit Etten-Leur geselecteerd voor de titelstrijd in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het toernooi duurt van 10 tot en met 16 januari.

Van Zundert miste vorige week een toernooi in Zagreb omdat ze positief was getest op corona en in quarantaine moest. Zij is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976.

Daria Danilova en Michel Tsiba vertegenwoordigen Nederland op de EK bij het paarrijden. Hanna Jakucs en Alessio Galli komen in actie bij het ijsdansen.