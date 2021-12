Volleybal, ijshockey, wielrennen in pilot onderzoek sportcultuur

Het grootschalige onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport begint in januari met een pilot in drie sporten: volleybal, ijshockey en wielrennen. Rond april worden de eerste resultaten verwacht en kan het ‘hoofdonderzoek’ van start gaan waarin minimaal twintig sporten deelnemen en dat een verwachte looptijd van drie jaar heeft. Dat meldt het Kenniscentrum Sport en Bewegen, dat het onderzoek coördineert.

“We hebben in de pilot voor deze sporten gekozen vanwege hun verscheidenheid. Een teamsport, een individuele sport met bondsprogramma’s en commerciële teams en een wintersport, waarbij ook de paralympische sport wordt meegenomen”, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. Zij is een van de onderzoekers en was ook betrokken bij het onderzoek naar de misstanden in het turnen.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) kondigde dit najaar het grootschalige onderzoek naar de topsportcultuur aan. Aanleiding was het lijvige rapport over de misstanden in het turnen, waaruit naar voren kwam dat talrijke turnsters slachtoffer zijn geweest van psychische en ook fysieke mishandeling door coaches. Velen hebben hier tot op de dag van vandaag nog last van. Eerder dit jaar kwam ook grensoverschrijdend gedrag in het topsportcentrum van de triatlonbond aan het licht.

Het onderzoek moet zicht geven op factoren die bijdragen aan de topsportcultuur. “Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken. De aanbevelingen moeten leiden tot effectieve en preventieve maatregelen voor het verder realiseren van een gezond en veilig topsportklimaat, nu en in de toekomst”, schrijft het Kenniscentrum.