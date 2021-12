Acht shorttrackers zeker van deelname Winterspelen

Schaatsbond KNSB heeft de deelname van acht shorttrackers aan de Olympische Spelen van Beijing formeel bevestigd. Nederland mag met het maximum aantal van tien shorttrackers (vijf mannen, vijf vrouwen) deelnemen. De laatste twee namen worden op 17 januari bekendgemaakt.

Zeker van deelname aan de Spelen, die van 4 tot en met 20 februari worden gehouden, zijn Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Jens van ’t Wout en Sven Roes. Zij kregen zaterdagochtend de bevestiging uit de mond van bondscoach Jeroen Otter.

“We hebben een succesvolle campagne in de wereldbeker achter de rug. Voor het eerst in de historie zijn we erin geslaagd om alle olympische startplekken binnen te halen”, meldde Otter in een toelichting. “Deze acht rijders hebben daar een enorme bijdrage aan geleverd. Zij hebben, individueel en/of in teamverband, voldaan aan de selectie-eisen van NOC*NSF. Suzanne en Itzhak voldeden ook aan de strengere, interne eisen van de KNSB. Zij allen hebben hun plek in het olympische team dik verdiend.”