Kamminga moet genoegen nemen met zilver op 200 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de WK kortebaan zilver gepakt op de 200 meter schoolslag. De 26-jarige Katwijker kwam in het bad van Abu Dhabi tot een tijd van 2.02,42. Hij kon de Amerikaan Nic Fink niet meer achterhalen. Die won in 2.02,28. De Amerikaan Will Licon pakte het brons.

Kamminga had zich met de beste tijd geplaatst voor de finales, maar moest daarin een flinke achterstand goedmaken. Dat lukte grotendeels, alleen Fink liet zich niet meer achterhalen.

Kamminga greep eerder naast een medaille op de 100 meter schoolslag. Daarop werd hij vierde. Kamminga won afgelopen zomer zilver op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio.