Kromowidjojo als snelste naar finale 50 meter vlinderslag

Zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard hebben zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo, de wereldkampioene op dit nummer in 2018, zette met 24,61 verreweg de beste tijd neer. Maaike de Waard kwam tot 25,19 en dat was goed voor de vierde tijd.

Thom de Boer heeft zich geplaatst voor de finale op de 50 meter vrije slag. Met 20,98 werd hij tweede in zijn halve finale achter de Canadees Joshua Liendo Edwards. In totaal had hij de vierde tijd. Jesse Puts redde het niet. De wereldkampioen van 2016 kwam tot 21,41 en werd daarmee dertiende.

Marrit Steenbergen bereikte de finale van de 100 meter wisselslag. Ze zette met 58,75 de zevende tijd neer. De Zwitserse Maria Ugolkova was met 58,25 de snelste. Kim Busch redde het niet. Ze werd met 59,82 zestiende.