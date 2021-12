Skiester Goggia wint ook afdaling in Val d’Isère

Skiester Sofia Goggia heeft zaterdag de afdaling om de wereldbeker in het Franse Val d’Isère gewonnen. Het was al de vierde wereldbekerzege dit seizoen voor de 29-jarige Italiaanse. Eerder deze maand won ze twee afdalingen en een super-G in het Canadese Lake Louise.

Goggia hield de Amerikaanse Breezy Johnson en de Oostenrijkse Mirjam Puchner achter zich. De Italiaanse leidt in de algemene wereldbekerstand voor Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse ontbrak in Val d’Isère, net als de Zwitserse Lara Gut-Behrami die moest afzeggen vanwege een coronabesmetting. Zondag volgt een super-G in het Franse skioord.