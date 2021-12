Vedette Durant achtste basketballer op coronalijst Brooklyn Nets

Het coronavirus houdt de Amerikaanse NBA-club Brooklyn Nets in de greep. Kevin Durant is ook op de lijst gekomen van basketballers die zijn besmet of in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. De vedette én man in vorm is al de achtste speler van de Nets die volgens de gezondheidsprotocollen van de NBA niet in wedstrijden mag uitkomen.

Coach Steve Nash zou Durant zaterdag sowieso niet opstellen tegen Orlando Magic omdat hij hem rust wilde geven vanwege een pijnlijke rechterenkel. Durant is dit seizoen van grote waarde voor de Nets, die aan kop gaan in de oostelijke divisie van de NBA. De 33-jarige topschutter scoorde deze maand in zeven wedstrijden een gemiddelde van 33 punten. Durant komt op de lijst van afwezigen samen met onder anderen James Harden, LaMarcus Aldridge en Paul Millsap.

Brooklyn Nets maakte eerder bekend dat vedette Kyrie Irving is teruggekeerd in de selectie en alsnog aan het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie kan beginnen. Irving is een van de weinige spelers in de NBA die heeft geweigerd zich te laten vaccineren. Hij mag daarom in ieder geval bij de thuiswedstrijden in New York niet in actie komen. De lokale regels staan dat niet toe. Hij kan wel in de meeste uitwedstrijden meedoen.