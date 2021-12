Vos klopt Brand in wereldbekercross in Rucphen

Marianne Vos heeft in Rucphen de tiende cross om de wereldbeker gewonnen. De renster van Jumbo-Visma versloeg in een sprint wereldkampioene Lucinda Brand. Kort achter het duo finishte Denise Betsema als derde, waarmee sprake was van een volledig Nederlands podium. Vos had vroeg in het seizoen al twee veldritten om de wereldbeker gewonnen maar nam daarna een pauze. Vorige week maakte ze met een tweede plaats in Val di Sole haar rentree.

Het was de eerste keer dat de Brabantse plaats het decor was voor een veldrit om de wereldbeker. Brand blijft leider in het wereldbekerklassement.