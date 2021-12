De Nederlandse zwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de wereldtitel gepakt op de 4×50 meter wisselslag gemengd. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Ranomi Kromowidjojo en Thom de Boer kwamen tot 1.36,20, twee honderdsten van een seconde boven het eigen wereldrecord. Ze waren veel sneller dan de Verenigde Staten (1.37,04) en Italië (1.37,29).

Nederland begon met Toussaint als enige finalist met een vrouw op de rugslag. Kamminga maakte daarna iets van de achterstand goed en Kromowidjojo ook. De Boer haalde de rest van de concurrentie in de laatste 50 meter in en bezorgde Nederland de eerste gouden medaille op dit WK.

Nederland had zich als derde geplaatst voor de de finale. Tessa Giele, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Kim Busch kwamen zaterdagochtend tot een tijd van 1.38,38.

“We wisten dat we een goed team hadden”, zei Kamminga bij de NOS na zijn tweede medaille van de dag. “Het zou heel dicht bij elkaar liggen, maar we hebben zo hard gezwommen dat we duidelijk wereldkampioen zijn.”

Kromowidjojo noemde het ook een superleuke estafette en was na de nipte nederlaag tegen Canada op de gemengde estafette 4×50 meter vrije slag van vrijdag gebrand om de titel te pakken. “We zijn nu best wel dik eerste geworden”, merkte ze op.

De Boer ging als zesde het water in en begon aan een inhaalrace. “Ik had er veel vertrouwen in dat we konden winnen”, zei hij. “Bij de EK lagen we veel verder achter. Het gat was niet zo groot, dus als ik mijn ding deed wist ik dat we als eerste zouden aantikken.”

Het was de tweede Nederlandse medaille op dag drie van de WK. Eerder op de dag greep Kamminga zilver op de 200 meter schoolslag.