Australian Open ook zonder finaliste van laatste editie

De organisatie van de Australian Open heeft weer een afmelding binnengekregen van een tennisster van naam. Jennifer Brady, begin dit jaar verliezend finaliste in Melbourne, trok zich vanwege een blessure aan haar linkervoet terug. De 26-jarige Amerikaanse verloor in februari in de finale van de Japanse Naomi Osaka.

Brady kwam in augustus voor het laatst in actie. De nummer 25 van de wereld moest toen in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati geblesseerd opgeven. Brady heeft één WTA-titel op haar erelijst staan, vorig jaar gewonnen in Lexington. De Amerikaanse bereikte kort daarna de halve finales van de US Open, waarin ze het ook al moest afleggen tegen Osaka.

Eerder wel al bekend dat onder anderen Serena Williams, Bianca Andreescu en Karolina Pliskova de Australian Open overslaan. Bij de mannen ontbreekt Roger Federer. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op 17 januari. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen meedoen in Melbourne.