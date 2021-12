Door corona geplaagde NBA-koploper Brooklyn Nets gaat onderuit

De basketballers van Brooklyn Nets hebben een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De koploper van de oostelijke divisie miste vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen Orlando Magic. De gelegenheidsformatie van de Nets verloor met 100-93 van de ploeg die bijna onderaan staat.

Orlando Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Die basketballers zijn besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn Nets en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren.

In het westen moest Golden State Warriors de zesde nederlaag incasseren. Zonder Stephen Curry, die rust kreeg, verloor de ploeg uit San Francisco met 119-100 bij Toronto Raptors. Fred VanVleet was met 27 punten en 12 assists de uitblinker bij de Raptors. NBA-kampioen Milwaukee Bucks verloor met 119-90 van Cleveland Cavaliers.