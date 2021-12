Kromowidjojo prolongeert wereldtitel op 50 meter vlinderslag

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de WK kortebaan in Abu Dhabi haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag geprolongeerd. De 31-jarige Groningse pakte in het 25-meterbad het goud in een Nederlands record van 24,44 seconden, net boven het wereldrecord van de Zweedse Therese Alshammar (24,38).

Kromowidjojo had het Nederlands record al op haar naam staan met 24,47. Met die tijd veroverde ze drie jaar geleden het goud op dit nummer bij de WK kortebaan in de Chinese stad Hangzhou.

Maaike de Waard tikte in de finale in Abu Dhabi als zesde aan in 25,12.