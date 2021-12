Springruiter Smolders tweede in wereldbekerwedstrijd Londen

Springruiter Harrie Smolders is zondag als tweede geëindigd in de wereldbekerwedstrijd van Londen. De ruiter uit Lage Mierde deed dat met Monaco, het paard waarmee hij vorige week in Genève ook al de tweede plaats bezette. De pas 22-jarige Brit Harry Charles won de wedstrijd, tot vreugde van het thuispubliek.

Na zeven van de elf combinaties in de barrage nam Smolders de leiding over van de 66-jarige Britse paardensportlegende John Whitaker. Hij had wat problemen toen zijn 12-jarige ruin Monaco bij de eerste hindernis leek te twijfelen. “Daarna moest ik toch wel even tijd nemen tot de derde hindernis om weer het goede ritme te krijgen. Met zo’n start toch nog tweede worden, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn”, meldde Smolders, die foutloos een tijd van 36,77 neerzette. Alleen Charles ging daar met zijn merrie Stardust onderdoor: 35,91.

De Brit steeg naar de tweede plaats in de wereldbekerstand achter de Ier Denis Lynch. Sliedrechtenaar Kevin Jochems, wiens toppaard Turbo Z afgelopen week is verkocht, staat op de vierde plaats. Smolders, die zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen reed, staat vijftiende.