Vader en zoon Woods starten golftoernooi met foutloze ronde

De Amerikaanse golfer Tiger Woods en zijn 12-jarige zoon Charlie hebben op het PNC Championship in Orlando een foutloze openingsronde afgewerkt. ‘Team Woods’ ging rond in 62 slagen, tien onder het baangemiddelde. Vader en zoon sloegen tien birdies en hoefden geen enkele bogey in te vullen op hun scorekaart.

“Het was te gek”, zei de 45-jarige Woods, die tien maanden na zijn zware verkeersongeval in Orlando zijn officieuze rentree maakt in een golftoernooi. Hij kreeg op de eerste hole een staande ovatie van de toeschouwers. “Charlie en ik hadden een geweldige dag. Hij houdt ook van wedstrijden spelen. We hebben veel lol gehad.” Woods, winnaar van vijftien majors, sloeg in februari met zijn SUV over de kop. De golfer liep daarbij grote schade op aan zijn rechterbeen. De artsen konden ternauwernood voorkomen dat het been geamputeerd moest worden.

Woods loopt nog moeizaam, zo bleek vrijdag al tijdens een oefenronde met zoon Charlie in Orlando. Hij verplaatste zich in een golfkarretje tussen de holes. Een rentree op de PGA Tour zit er volgens de Amerikaan voorlopig niet in. “Ik ben nog ver verwijderd van waar ik zou moeten zijn om in een echt toernooi uit te komen.”

Het PNC Championship is een toernooi voor vaders en hun kinderen. Naast negentien combinaties van vader en zoon doet de Amerikaanse golfster Nelly Korda, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, mee met haar vader Petr, de oud-toptennisser die in 1998 de Australian Open won. Na de eerste dag staan Stewart Cink en zijn zoon aan kop met 59 slagen. Team Woods deelt de vijfde plaats.