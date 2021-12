Vierde wereldtitel voor handbalsters Noorwegen

De Noorse handbalsters zijn in het Spaanse Granollers voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Noorwegen versloeg in de finale Frankrijk met 29-22 en werd zo de opvolger van Nederland. De titelverdediger, die twee jaar geleden het WK in Japan won, miste na een nederlaag tegen Noorwegen in de groepsfase een plaats in de kwartfinales.

Noorwegen en Frankrijk troffen elkaar al voor de vierde keer in een WK-finale. Twee keer pakten de Noorse vrouwen de titel, maar vier jaar geleden in Duitsland was de winst voor Frankrijk, dat afgelopen zomer ook olympisch kampioen werd.

Frankrijk startte sterk, bereikte een voorsprong van zes punten, maar werd na rust al snel op achterstand gezet. Met nog vijf minuten op de klok was het verschil vijf punten. Frankrijk kwam na de rust tot slechts zes treffers.

Voor Noorwegen, ook de regerend Europees kampioen, betekende het de vierde wereldtitel. Daarmee komt het op gelijke hoogte met recordhouder Rusland. De laatste keer dat de Noorse vrouwen wereldkampioen werden was in 2015, toen ze Oranje in de finale versloegen. Het brons was voor Denemarken dat Spanje versloeg.