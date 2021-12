Wereldkampioene Brand heerst in Citadelcross van Namen

Lucinda Brand heeft voor het vierde jaar op rij de veldrit rond de Citadel van Namen gewonnen. Het was de elfde cross uit de wereldbekerreeks. Brand, die uitkomt voor Baloise-Trek Lions, heeft er nu al vier gewonnen en voert de ranglijst aan.

Regerend wereldkampioene Brand moest zaterdag in de wereldbekercross van Rucphen Marianne Vos nog voor zich dulden. De Brabantse liet de wedstrijd in Namen schieten. Op het typische parcours voor renners met een hoog duurvermogen reed Brand bijna van start tot finish alleen voorop. Op zo’n 20 seconden finishte Denise Betsema als tweede. De veldrijdster van Texel bezet die positie ook in het wereldbekerklassement. De derde plaats, op ruim een minuut, was voor Puck Pieterse. Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado zorgden voor een compleet Nederlandse top 5.

Op het loodzware parcours, op en af door de modder, was Brand door niemand te volgen, al werd het verschil met Betsema ook weer niet heel groot. “Het was niet alleen een uitdagende wedstrijd door het parcours, maar zeker ook door Denise, ze was supersterk”, vertelde Brand. Betsema had weer geen goede start, maar werd al snel de enige die nog enigszins in het spoor van de onaantastbare leidster reed. De rest volgde al snel op meer dan een minuut waarbij Pieterse haar derde plaats in het wereldbekerklassement bevestigde. Achter het drietal hield Van Empel, vorige week winnaar in de sneeuwcross van Val di Sole, Alvarado net achter zich. De oud-wereldkampioene had een slechte start, maar kwam nog aardig opzetten.

“Het is moeilijk om hier foutloos te blijven”, keek Brand terug. “Dit is ook niet echt mijn ding, je bent constant het juiste spoor aan het zoeken. En dat moet je elders weer compenseren.” Maar Brand hield het vol, ondanks de druk van achteruit door Betsema. “Ik had in het begin een behoorlijke voorsprong, maar Denise kwam steeds weer dichterbij als ik een foutje maakte. Toch houd ik wel echt van deze wedstrijd. De omstandigheden zijn telkens weer anders. Het is ‘cool’ om hier voor de vierde keer te winnen.”